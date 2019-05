Biglietti Parma-Fiorentina: allo stadio Tardini con 1€. Il club ducale vuole uno stadio gremito per la salvezza

Il Parma chiama a raccolta i suoi tifosi nel match contro la Fiorentina di domenica. Il club ducale ha bisogno di una vittoria per scacciare via i fantasmi retrocessione, una vittoria che potrebbe valere anche l’aritmetica salvezza in caso di sconfitta dell’Empoli. Il Parma ha indetto la giornata “Forza Parma”, con biglietti a 1€ (previsto il rimborso per chi ha già acquistato i tagliandi).

Queste le tariffe: Tribuna Centrale Petitot 100 Euro (Ridotto 70 Euro, Under 14 5 Euro, ‘Forza Parma’ 1 Euro)

Tribuna Laterale Petitot 60 Euro (Ridotto 40 Euro, Under 14 5 Euro,‘ Forza Parma’ 1 Euro )

Tribuna Laterale Ovest 40 Euro (Ridotto 30 Euro, Under 14 Omaggio, ‘Forza Parma’ 1 Euro)

Curva Sud Parma 15 Euro (Under 14 5 Euro, ‘Forza Parma’ 1 Euro)

Settore Ospiti 25 Euro (Under 14 5 Euro)

TARIFFA FORZA PARMA: BIGLIETTI A 1€ – Per l’occasione è stata creata la riduzione speciale “Forza Parma” che dà la possibilità di entrare in ogni settore al prezzo di 1 Euro a tutti i tifosi crociati. Ci sono due modi per acquistare i tagliandi con la speciale riduzione: il primo, riservato esclusivamenteai residenti a Parma e provincia, solo ed esclusivamente nei punti vendita-ricevitorie fisiche Ticketone di Parma e provincia; il secondo, riservato ai tifosi crociati residenti in altre province o regioni, attraverso l’acquisto on line sul portale Ticketone, usufruibile solo dai possessori della Fidelity Card del Parma Calcio 1913. In questo secondo caso durante la procedura d’acquisto per accedere alla riduzione servirà il numero della propria Fidelity Card. La promozione ‘Forza Parma’ è attiva anche ai botteghini dello stadio Ennio Tardini sabato 18 maggio dalle ore 10 alle ore 13 e domenica 19 maggio dalle ore 12 a inizio gara.