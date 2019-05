Parma, D’Aversa allena la squadra meno palleggiatrice del campionato

Il Parma di D’Aversa è una formazione non interessata a tenere la palla per larghe fasi della partita. I numeri sono interessanti.

In anni di evoluzione tattica (con tecnici come Sarri e De Zerbi), il Parma di Robeto D’Aversa rappresenta bene lo stereotipo della squadra italiana. Difesa posizionale, blocco basso e attacco soprattutto in ripartenza.

Gli emiliani, oltre a essere la squadra con meno possesso palla del campionato (40%), sono anche quella con meno precisione dei passaggi: appena il 74.2%. Insomma, il Parma non cerca di consolidare velocemente il possesso, bensì di arrivare velocemente in porta.