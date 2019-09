Parma, D’Aversa su Karamoh: «Troppe aspettative create»

Domanda su Yann Karamoh e Roberto D’Aversa non la prende benissimo. Ecco le sue dichiarazioni sull’ex Inter

L’allenatore del Parma Roberto D’Aversa ha parlato dopo la sconfitta del club gialloblù in casa contro il Cagliari. Il tecnico, in conferenza stampa, è stato interpellato su Karamoh (ancora 0 minuti in campo per lui) e non l’ha presa benissimo.

«Io devo guardare a tutto: stiamo creando troppe aspettative intorno al ragazzo. Sprocati ha fatto male? Kulusevski? Se non fosse entrato Cornelius mi avresti chiesto di lui?» le sue parole.