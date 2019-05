Il Parma è pronto a ripartire da D’Aversa e Faggiano. A fine campionato ci sarà l’incontro decisivo: le ultimissime

Il Parma inizia a progettare la nuova stagione. Il club ducale potrebbe cambiare diversi calciatori ma il tecnico e il direttore sportivo dovrebbero rimanere gli stessi. Faggiano e D’Aversa, salvo conferme, saranno confermati.

Secondo quanto riferito da ParmaToday, a fine stagione andrà in scena un confronto tra la proprietà, il tecnico D’Aversa e il direttore sportivo Daniele Faggiano. Per entrambi potrebbe essere previsto il rinnovo del contratto, data la scadenza naturale dello stesso che è fissata per giugno 2020.