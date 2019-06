Juan Manuel Iturbe può tornare in Italia. L’attaccante del Pumas UNAM piace al Parma del direttore sportivo: le ultime

Il Parma tenta il colpo Manuel Iturbe. L’attaccante esterno ex Roma potrebbe tornare in Italia. Secondo La Gazzetta di Parma il direttore sportivo Daniele Faggiano starebbe provando a riportare in Italia il paraguaiano.

Il classe ’93 è stato nel mirino del Parma anche a gennaio ma l’affare non si è chiuso. Ora l’attaccante del Pumas UNAM starebbe valutando la proposta del Parma per tornare a giocare nel calcio europeo.