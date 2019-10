Allo Stadio Tardini, l’ottava giornata di Serie A 2019/20 tra Parma e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Antonio Parrotto, inviato a Parma) – Allo Stadio Ennio Tardini, Parma e Genoa si affrontano nel match valido per l’ottava giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Parma Genoa MOVIOLA

3′ Gran tiro di Barillà – Il numero 17 ci prova da fuori col mancino, palla vicina al palo.

4′ Anche Inglese vicino al gol – L’attaccante vince un duello in area e calcia da posizione defilata, non trovando la porta.

20′ Cornelius vicino al vantaggio – Tiro-cross di Darmian deviato, Radu sorpreso ma Cornelius calcia sull’esterno della rete.

31′ Goldaniga sfiora il gol – Sponda di Kouamé, girata di Goldaniga ma Sepe salva come può, poi ancora Goldaniga e ancora Sepe decisivo.

33′ Cosa ha sbagliato Cornelius – Tiro-cross di Gagliolo, Cornelius tutto solo calcia male e fallisce il gol dell’1-0.

39′ La sblocca Kucka – Bella ripartenza del Parma dopo un errore di Kouamé: Kucka allarga a destra per Kulusevski che chiude il lungo triangolo con Kucka che beffa la sua ex squadra in spaccata.

42′ Gran raddoppio di Cornelius – Calcio di punizione di Scozzarella e bellissimo stacco di testa del centravanti ducale che anticipa Zapata e fa 2-0.

45′ Doppietta di Cornelius – Errore di Pajac che perde palla: Kulusevski passa a Gervinho, che serve l’accorrente Cornelius che di prima intenzione batte Radu.

50′ Tripletta di Cornelius – Staffilata da fuori area del numero 11 su assist di Kulusevski e Parma nuovamente in gol.

52′ Gol della bandiera di Pinamonti – L’attaccante entrato a inizio ripresa controlla il pallone, si gira e con il mancino batte Sepe.

Migliore in campo: dopo il primo tempo PAGELLE

Parma Genoa 4-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 39′ Kucka, 42′, 45′ e 50′ Cornelius (P); 52′ Pinamonti (G)

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella (62′ Hernani), Barillà; Kulusevski, Inglese (11′ Cornelius), Gervinho. All. D’Aversa

GENOA (3-5-2): Radu; Goldaniga (54′ Ankersen), Zapata, El Yamiq; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Kouamé, Pandev (46′ Pinamonti). All. Andreazzoli

ARBITRO: Valeri di Roma

AMMONITI: Radovanovic (G); Scozzarella (P)