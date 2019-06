Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, verso il rinnovo del contratto. Altro tassello importante per i ducali

Daniele Faggiano ancora a Parma. Il direttore sportivo dei ducali, arrivato con la squadra in Serie C (fu lui a scegliere D’Aversa dopo l’esonero di Apolloni), ha contribuito in maniera importante al doppio salto del Parma.

Secondo La Gazzetta di Parma, il direttore sportivo è destinato a rinnovare il suo rapporto con il club crociato. Le sirene di mercato sembrano essere un lontano ricordo: pronto il prolungamento dell’accordo per Faggiano fino al 2022.