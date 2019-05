Brutte notizie per il club ducale a una giornata dal termine. Infortunio Gagliolo: problema al sole. Le ultimissime

Non migliora la situazione infortunati in casa Parma, nemmeno a fine stagione. Il club ducale sta lavorando in vista dell’ultima gara contro la Roma e D’Aversa potrebbe esser costretto a rinunciare a uno dei suoi fedelissimi.

Come riportato dal sito ufficiale del Parma, oggi si è nuovamente fermato il difensore Riccardo Gagliolo: il difensore ha svolto solamente terapie a causa di un risentimento muscolare al soleo. Da valutare le sue condizioni in vista della Roma.