Parma, Inglese a cinque centri dal record personale: sogno Euro 2020

Roberto Inglese si trova a soli cinque gol dal sua migliore stagione in serie A: la maglia azzurra sembra sempre più vicina

Roberto Inglese, classe ’91 originario di Lucera, acquistato dal Napoli e ora in prestito al Parma, si trova a sole cinque reti dal suo personale record di realizzazioni, 12 in Serie A. Sono arrivate anche delle belle parole dal ds del Parma Daniele Faggiano, che ha dichiarato: «Il calciatore ha tante qualità ed ora è diventato consapevole delle sue grandi potenzialità, se si fosse chiamato Inglesic sarebbe rimasto a Napoli».

Le statistiche parlano chiaro, Inglese ha partecipato al 30% delle azioni da goal della sua squadra, numeri che hanno aiutato a portare la squadra emiliana al dodicesimo posto in classifica e che gli hanno riservato le attenzioni di Roma e Newcastle.

In nazionale attualmente l’attaccante titolare più prolifico è Fabio Quagliarella, con nove goal all’attivo, numeri non certo irraggiungibili per il giovane attaccante del Parma. In questo contesto le possibilità di sperimentazione nel reparto offensivo lasciano più di qualche spiraglio per la giovane punta emiliana.