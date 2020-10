Parma, Krause: «Voglio imparare da tutti, soprattutto dall’Inter» – VIDEO

Kyle Krause, presidente del Parma, ha parlato della sfida di domani contro l’Inter. Ecco le sue parole d’elogio per il club nerazzurro – VIDEO

Kyle Krause, presidente del Parma, è stato intervistato dal canale Youtube della Serie A Le sue parole.

«Voglio imparare da tutti, anche e soprattutto dall’Inter, che è un brand mondiale. Sfida di sabato? Non abbiamo mai perso a San Siro. Sento la pressione ma sarà divertente. È un palco importante. Lo stadio? Mi ricordo che molti anni fa io e mia moglie siamo andati a San Siro per vederlo, anche solo da fuori. È davvero un vero tempio del calcio. Entrare in questa cattedrale dello sport sarà fantastico. Non avrei mai pensato che mi sarebbe capitato da presidente. Gusterò ogni momento, sarà speciale».