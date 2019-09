Parma lista Serie A 2019/2020: c’è anche Darmian

Il Parma ha presentato la sua lista per la prossima stagione. Nell’elenco anche il giovane Espinoza e Darmian

In casa Parma è stata presentata la lista che comporrà la formazione di mister Roberto D’Aversa nel corso del campionato. Sarà possibile aggiungere alla lista, nel corso della stagione, qualsiasi calciatore under 22 (i nati dal 1997 in poi).

PARMA 2019-2020 – 18 giocatori + 6 Under 22

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Luigi Sepe, Simone Colombi, Riccardo Gagliolo, Kastriot Dermaku, Simone Iacoponi, Matteo Scozzarella, Alberto Grassi, Gaston Brugman, Antonino Barillà, Roberto Inglese, Mattia Sprocati, Matteo Darmian.

Altri elementi della rosa: Bruno Alves, Vincent Laurini, Hernani, Juraj Kucka, Gervinho, Andreas Cornelius.

Under 22: Andrea Adorante, Fabrizio Alastra, Dejan Kulusevski, Yann Karamoh, Giuseppe Pezzella, Emerson Espinoza.