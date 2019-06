Parma, sprint sul mercato: nel mirino Ounas e Balotelli

Il Parma lavora sul mercato. Il club emiliano ha messo nel mirino Ounas e Balotelli, mentre lavora all’acquisto di Sepe

Giorni frenetici in casa Parma per quanto riguarda il mercato, su cui fa il punto La Gazzetta dello Sport. Il club emiliano ha messo nel mirino Ounas, per il quale il Napoli ha fissato un prezzo piuttosto alto per il prestito. L’esterno d’attacco franco-algerino potrebbe arrivare, ma non è un’operazione semplice.

Il grande sogno rimane Balotelli, che è in scadenza e dunque potrebbe arrivare a parametro zero. L’ingaggio dell’attaccante sarebbe però piuttosto alto e per questo i crociati avrebbero dei dubbi. Si lavora poi per acquistare Sepe a titolo definitivo.