Gabriel Paletta, difensore dello Jiangsu Suning, è stato avvistato a Parma. I tifosi lo vorrebbero di nuovo in gialloblù

Gabriel Paletta di nuovo al Parma? Il difensore centrale ex Milan, attualmente in forza allo Jiangsu Suning, potrebbe tornare a giocare in Italia. Il giocatore è stato avvistato in Emilia, a Parma.

Il calciatore ha lasciato un buon ricordo nelle fila dei ducali e i tifosi lo vorrebbero vedere in coppia con Bruno Alves. Secondo Tv Parma, il suo ritorno non è da escludere ma al momento non vi sarebbe alcuna trattativa.