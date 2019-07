Parma, Pezzella e Laurini per le fasce: intesa vicina

Il Parma pensa a Vincent Laurini e a Giuseppe Pezzella per rinforzare le corsie laterali difensive: le ultimissime notizie

Il Parma vuole rifarsi il look sulle fasce. Il club ducale ha messo nel mirino Vincent Laurini della Fiorentina e Giuseppe Pezzella, terzino sinistro in forza all’Udinese, che ha chiuso la stagione con la maglia del Genoa.

Secondo La Gazzetta di Parma, sono questi i due principali obiettivi del Parma per le corsie laterali difensive. Doppio affare in dirittura d’arrivo: si attende il via libera di Fiorentina e Udinese per chiudere.