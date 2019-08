Cristian Molinaro è attualmente svincolato e potrebbe trovare una nuova sistemazione in Serie A. Ci pensa il Parma

Ritorno a Parma per Cristian Molinaro? Il terzino sinistro classe 1983 cerca una nuova squadra dopo l’avventura col Frosinone. Il giocatore è svincolato e potrebbe continuare in Serie A.

Secondo Tuttosport, il club ducale pensa a Molinaro in alternativa a Giuseppe Pezzella. Anche l’Udinese, che non vuole vendere il laterale classe ’97, almeno per il momento, pensa all’ex Juve.