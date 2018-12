Infortunio Inglese, defezione dell’ultimo minuto per Roberto D’Aversa: l’attaccante non prenderà parte a Parma-Roma

Infortunio Inglese, brutte notizie per Roberto D’Aversa: l’attaccante numero 45 sarà indisponibile per Parma-Roma. E’ stato il club ducale a comunicare il suo forfait: «Roberto Inglese non prenderà parte all’incontro a causa di una sindrome influenzale e virus gastrointestinale». Nulla di serio ma l’ex Chievo sarà costretto a saltare la sfida del Tardini contro i giallorossi.