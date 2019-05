Il Parma si è allenato ieri a Collecchio. Infortunio Rigoni: il centrocampista non ci sarà nella gara contro la Fiorentina

Una nuova assenza per il Parma, impegnato domenica prossima contro la Fiorentina. Luca Rigoni non si è allenato ieri con la squadra gialloblù e non sarà a disposizione di D’Aversa nella sfida del Tardini.

Luca Rigoni è rimasto a riposo a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, scrive il sito del Parma. Ulteriori accertamenti sono previsti nei prossimi giorni. Il centrocampista non scenderà in campo domenica pomeriggio nella decisiva e delicata gara contro la Fiorentina di Vincenzo Montella.