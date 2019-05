Parma, tempo di riflessioni. Ma ora c’è la Fiorentina

In casa Parma ci si interroga sul pessimo rendimento nel girone di ritorno, con una media da retrocessione

Il Parma riflette dopo il ko contro il Bologna. La zona retrocessione è a un passo, sono solo 3 i punti di vantaggio sull’Empoli terzultimo. In casa gialloblù ci si interroga sul ko pesante del Dall’Ara ma si pensa già alla prossima sfida contro la Fiorentina.

I viola non vincono da febbraio e rischiano di restare coinvolti nella lotta per non retrocedere. Il Parma deve ancora conquistare la salvezza e contro la Fiorentina dovrà vincere, per tornare a sorridere. Poi sarà tempo di riflessioni.