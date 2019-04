Parma-Torino, testata di Sierralta a Berenguer: polemica sui social

Parma–Torino è una partita che si trascina nervosa alla fine dei 90 minuti. La gara è spezzettata, con molti falli. Uno di questi scatena le polemiche dei giocatori del Torino e, inevitabilmente dei social.

Al 77esimo Sierralta, difensore del Parma, e Berenguer vengono a contatto: dopo un battibecco tra i due, il difensore cileno rifila una testata al giocatore del Torino. Doveri decide di ammonire solamente il difensore del Parma, scatenando le polemiche.

Sierralta a little bit lucky to only get a yellow there for pushing his head into Berenguer #ParmaTorino #SerieA

— Marco Vidoretti💜 (@RobyBagg10) April 6, 2019