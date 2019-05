Parma, tutto esaurito al Tardini per la sfida con la Fiorentina

Tutto esaurito allo stadio Tardini di Parma per la gara decisiva contro la Fiorentina. Bolgia parmigiana per spingere gli uomini di D’Aversa

Il Parma Calcio 1913 comunica che la prevendita dei biglietti dello stadio Ennio Tardini per la partita contro la Fiorentina (37^ Giornata Serie A Tim 2018/2019) in programma domenica 19 maggio (fischio di inizio: ore 15) ha fatto registrare l’esaurimento dei titoli di ingresso per i posti dei tre settori di Tribuna Petitot (Tribuna Centrale Petitot, Tribuna Laterale Petitot e Tribuna Laterale Ovest) e della Curva Sud-Parma (i settori Curva Nord e Tribuna Est sono già isold out con gli abbonamenti).