Partita del Cuore, Ronaldo è il solito: che gol a Buffon! – VIDEO

Partita del Cuore, quanta Juve: e Ronaldo segna a Buffon. Allo Stadium in campo una nutrita rappresentativa bianconera – VIDEO

Una festa doveva essere e una festa effettivamente è stata. La Partita del Cuore (in differita questa sera su Rai 1 alle 21.25) ha visto scendere in campo vip e campioni per un superiore fine comune: finanziare la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e Telethon.

Tantissima Juventus del presente e del passato in un Allianz Stadium tutto esaurito: da una parte Agnelli, Pirlo, Nedved, Elkann, Cristiano Ronaldo, Storari e dall’alltra Chiellini e Buffon. Proprio il fenomeno portoghese ha deliziato la platea con un super gol a Gigi, seguito dal tipico “SIUU” condiviso con lo Stadium.