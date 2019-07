Pau Lopez Roma, ci siamo. Sarà il portiere più pagato di sempre

Pau Lopez alla Roma, ci siamo. Tutto fatto per il portiere che diventerà l’estremo difensore più pagato nella storia dei capitolini

Pau Lopez alla Roma, ci siamo. Il portiere è il designato (ormai da tempo) di Petrachi e Fonseca per dare un guardiano alla squadra. Olsen non ha convinto per cui, in attesa di piazzarlo senza incappare in una minusvalenza, la società si è voluta muovere. Decisiva in tal senso la volontà dell’allenatore, che ha individuato il lui l’uomo giusto per ripartire.

La cifra vicina ai 30 milioni grazie al quale si trasferirà nella Capitale gli consente di entrare immediatamente nella storia giallorossa. Pau Lopez diventerà così (dopo visite mediche e firma sul contratto) il portiere più pagato di sempre dalla Roma. Superati di gran lunga tutti i diretti concorrenti. Basta pensare che un vice campione del mondo come Stekelenburg arrivò per appena 6 milioni, Alisson per 7.5 milioni, Szczesny in prestito e De Sanctis a parametro zero. Per trovare cifre similmente alte, bisogna tornare indietro nel tempo addirittura al 2001, quando Pelizzoli fu acquistato per 27 miliardi di lire. Cifra alta ma non paragonabile a quella che la Roma sta per investire per Pau Lopez.