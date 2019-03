Federico Chiesa, è stato coinvolto in un sinistro stradale a Firenze: ricoverato il motociclista urtato dal giocatore, è grave

Tanta paura questo pomeriggio a Firenze per l’incidente stradale in cui è stato coinvolto l’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa. Incidente Chiesa: secondo quanto riportato dall’agenzia “Ansa”, il calciatore, alla guida di una Mini Cooper, avrebbe urtato un motociclista fra piazza Puccini e via Baracca. L’attaccante, stando alle prime informazioni, sarebbe illeso, non così l’uomo alla guida della moto, ricoverato in ospedale a Careggi e in gravi condizioni.

Sul luogo del sinistro, secondo quanto riporta l’agenzia “Ansa”, sono prontamente intervenuti il 118 e la Polizia municipale, che starebbe cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Si attendono in serata aggiornamenti sull’accaduto e sulle condizioni di Chiesa e dell’uomo ricoverato.