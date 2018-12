Si scalda il mercato del Napoli. Gli azzurri cercano un terzino: nel mirino Pavard e Toljan. Piace Oliva. Vicino il riscatto di Ospina

Il Napoli pensa al futuro. Gli azzurri dovrebbe trovare una sistemazione a Rog e Diawara a gennaio ma pensano anche al mercato estivo e ai possibili acquisti per puntellare la formazione di mister Carlo Ancelotti. Da valutare il possibile addio di Hysaj, per il quale il Chelsea sembra disposto a mettere sul piatto tra i 35 e i 40 milioni di euro (il giocatore potrebbe essere acquistato dai Blues a gennaio per poi trasferirsi in estate alla corte di Sarri). Il club azzurro ha messo la freccia a destra e pensa a Benjamin Pavard, laterale destro dello Stoccarda, campione del mondo con la Francia. È seguito, piace alla dirigenza, ma ancora non è stata formulata nessuna offerta.

La società partenopea valuta anche il profilo di Toljan, un nome appuntato ormai da tempo sul taccuino del direttore sportivo Giuntoli. Il direttore sportivo azzurro sta seguendo da un po’ di tempo a questa parte le prestazioni del centrocampista del Nacional Montevideo Christian Oliva, 22 anni. Il Napoli pensa anche al futuro della propria porta: i problemi fisici di Meret potrebbero spingere la società ad anticipare il riscatto di Ospina, per il quale andranno versati 3,5 milioni di euro nelle casse dell’Arsenal: il portiere si sta ben comportando e sembra aver convinto gli azzurri.