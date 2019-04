Leonardo Pavoletti lancia la sfida a Cristiano Ronaldo. Chi dei due è più forte sui colpi di testa? Ecco il post dell’attaccante del Cagliari

Sfida lanciata! Cristiano Ronaldo ha realizzato l’ennesimo gol di testa della sua carriera in Champions League, per la precisione il portoghese, con il gol contro l’Ajax, è arrivato a quota 23, più del doppio di qualsiasi altro calciatore nello stesso periodo. Numeri importanti per CR7 che aveva realizzato due gol di testa nella sfida contro l’Atletico (poi la tripletta era arrivata su rigore) e ha sbloccato il match di Amsterdam con uno dei suoi pezzi migliori. Leonardo Pavoletti però non ci sta.

L’attaccante del Cagliari è il migliore nel gioco aereo nei top 5 campionati europei: dal 2015 ha segnato 23 reti di testa, più di qualsiasi altro giocatore e ha lanciato la sfida a Cristiano Ronaldo con un simpatico post sui social. Nel messaggio da lui pubblicato, appare un immagine nella quale campeggia la scritta «Quando sei Pavoletti e leggi che Cristiano Ronaldo è il re dei gol di testa», il tutto accompagnato dal commento «No Maria, io esco!».