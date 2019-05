Pellegrini: «Italia U20? Siamo sfacciati e non abbiamo paura di nessuno»

Dal ritiro del Mondiale Under 20 Luca Pellegrini ha parlato della competizione e non solo: le parole del terzino

È iniziato nel modo migliore il Mondiale Under 20 per l’Italia, che all’esordio ha battuto il Messico. Dal ritiro della Nazionale ha parlato Luca Pellegrini, terzino del Cagliari ma di proprietà della Roma.

MONDIALE – «Vincere il Mondiale? Non ci pensiamo, però dopo la vittoria con il Messico non ci vogliamo fermare. Creare certe aspettative è sbagliato, ma vi confido un segreto: siamo sfacciati. Non abbiamo paura di nessuno, anche se rispettiamo tutti. Siamo cresciuti tutti insieme, dall’Under 15 all’Under 20 e ci conosciamo a meraviglia».

ECUADOR – «Servirà lo stesso atteggiamento con cui abbiamo aggredito il Messico. Sono forti ma l’Italia è stata pazzesca e dobbiamo ripeterci».

ADDIO DE ROSSI – «Daniele per me è stato un fratello maggiore, quasi un papà. Mi dispiace tanto non essere allo stadio per il suo addio. Gli ho scritto un messaggio, ci siamo parlati, lo vorrei abbracciare. Mi dispiace veramente tanto per come è andata a finire, mancherà a tutto il calcio italiano».

FUTURO – «Ancora non lo so. Non ho ancora parlato né con la società né con il mio procuratore. Adesso ho occhi e cuore solo per la Nazionale».