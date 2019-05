Confermata l’indiscrezione di calcionews24.com: Mattia Perin potrebbe dire addio alla Juve. Sulle sue tracce c’è la Roma

Mattia Perin lascia la Juventus? Al momento non bisogna escludere l’addio del portiere bianconero a fine stagione. Ve ne abbiamo parlato due mesi fa: Mattia vorrebbe giocare di più, specie nell’anno dell’Europeo, e potrebbe chiedere la cessione.

La Juve non vorrebbe privarsene ma in caso di arrivo di un’offerta da 20-25 milioni potrebbe prendere in considerazione l’addio del portiere. Il Corriere di Torino ha confermato la nostra esclusiva: su Perin c’è l’interesse della Roma. L’estremo difensore diventerebbe un obiettivo in caso di arrivo di Gasperini sulla panchina romanista.

