Perisic Bayern Monaco: ai bavaresi serviva un esterno offensivo

Sfumato Sanè, il Bayern Monaco ha optato per Ivan Perisic. Ai bavaresi serviva un esterno offensivo dopo gli addii di Robben e Ribery

Nonostante gli importanti innesti di Hernandez e Pavard, al Bayern serviva un’ala da affiancare a Gnabry e Coman. Sfumato Sanè, che pare aver già concluso la stagione, la società ha disperatamente cercato un nuovo esterno sul mercato.

Anche se forse non sarà titolare, Perisic porta caratteristiche importanti, in un campionato che già conosce bene. Considerando che Coman è solito saltare molte partite per infortunio, l’esterno croato troverà parecchio spazio. Insomma, non è il colpo che fa sognare i tifosi, ma si tratta di una discreta soluzione d’emergenza. Certo, Sanè era un’altra cosa.