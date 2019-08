Perisic al Bayern Monaco, Kovac: «Dirigenti al lavoro, qualcuno arriverà»

L’allenatore del Bayern Monaco Kovac ha menzionato l’obiettivo di mercato Perisic nel corso della conferenza stampa

Mentre la trattativa per Perisic al Bayern Monaco accellera, Kovac ha preferito non sbilanciarsi sul croato in uscita dall’Inter. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

«Perisic? Ho letto poco, non so chi abbia detto cosa, quello che so è che prima di comprare pensiamo a quello di cui abbiamo bisogno. Non faccio nomi, dico solo che i nostri dirigenti sono al lavoro, quindi sono certo che arriverà qualcuno prima del due settembre».