Da terribile a cedibile: pugno duro Inter, Perisic sta fuori

Problema Ivan Perisic per l’Inter. L’esterno croato nerazzurro starà fuori questa sera nel match contro il Torino, causa mercato

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Ivan Perisic. Il croato, a sorpresa, potrebbe andare via già a gennaio. L’Arsenal ci prova. I Gunners hanno offerto Ozil ma i nerazzurri preferiscono solo cash. Spalletti ieri è stato chiaro: «Perisic? E’ normale che si parli di lui, è un calciatore forte, che ha richieste…di quelli che non hanno richieste mica si parla… Piace anche agli altri, ma perché la cosa si concretizzi serve che ci siano i numeri corretti».

Ancora il tecnico: «Perisic conosce la sua professione, mi aspetto che continui a farla, magari mettendoci ancora di più. A me il mercato non dà mai niente, semmai toglie qualcosa , soprattutto prima di partite di questo livello. Metterci altre attenzioni mi toglie qualcosa in funzione del mio lavoro». Il mercato potrebbe togliere a Spalletti proprio Ivan Perisic. Secondo Il Corriere dello Sport i nerazzurri potrebbero ‘punire’ il giocatore con la panchina. I prossimi giorni saranno decisivi. Il calciatore spinge per la Premier e non sembra avere la testa giusta per affrontare una partita importante e difficile come quella di questa sera contro il Torino.