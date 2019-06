Perugia, c’è l’accordo con Oddo: sarà il nuovo allenatore

Il Perugia ha scelto Massimo Oddo. L’ex allenatore di Crotone, Udinese e Pescara ripartirà dalla formazione umbra

Massimo Oddo sarà il nuovo allenatore del Perugia. Il club umbro, dopo l’addio di Alessandro Nesta, riparte da un altro ex campione del mondo. Oddo, reduce dall’avventura non esaltante a Crotone, ha battuto un altro ex campione del mondo, Grosso.

Secondo Sky Sport, il Perugia e l’ex terzino di Lazio e Milan, hanno raggiunto un’intesa di massima. Nelle prossime ore dunque potrebbe anche arrivare l’accordo. Il Perugia riparte da Massimo Oddo.