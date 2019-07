Pescara, Sebastiani: «Brugman via solo a certe condizioni»

Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha parlato del mercato del club abruzzese e del possibile addio di Brugman

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato a Il Messaggero, facendo il punto sul mercato in uscita degli abruzzesi: «Brugman è il nostro capitano e solo a certe condizioni può andare via. Condizioni che riguardano un salto di qualità della sua carriera».

Prosegue Sebastiani: «Benevento? Non abbiamo avuta alcuna richiesta. Quando arriverà una richiesta dalla A, dall’estero o da una B più importante del Pescara, vedremo, ma ad oggi non ci sono le condizioni per il suo addio».