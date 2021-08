Petagna: «Avevo voglia di dimostrare, so quanto valgo. Sul futuro...»

Andrea Petagna ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Genoa arrivato grazie ad un suo gol

Andrea Petagna ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Genoa. Le sue parole.

«Non vedevo l’ora di entrare. Nell’ultimo mese, da quando è iniziato il ritiro, ho avuto un piccolo infortunio. Da venti giorni stavo con la squadra. Sentivo però che questa settimana stavo meglio, me lo sentivo di segnare. Non pensavo di essere qui oggi, ci sono state tante vicende in questa settimana. Ma avevo voglia di dimostrare, so quanto valgo. L’anno scorso quando ho giocato ho sempre fatto bene, poi non mi hanno dato più la possibilità. Il mister ha detto che ci tiene a me, i compagni mi hanno detto che avrei segnato. Avevo tanta carica, ringrazio tutti i tifosi. Fabian e Ospina sono quelli che mi stanno sempre più vicino e devo ringraziarli. Siamo una grande squadra, l’anno scorso abbiamo avuto dei problemi, quest’anno con Spalletti faremo bene».