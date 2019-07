Petagna, riscatto dalla Spal e cessione? Le ultime dal mercato

Dopo essere stato riscattato dalla Spal, Petagna potrebbe partire di fronte ad una buona offerta. Le ultime dal mercato

La Spal ha versato nelle casse dell’Atalanta i 12 milioni che servivano a riscattare Petagna. L’attaccante, autore di 16 gol in stagione, ha fatto molto bene a Ferrara, tanto da meritarsi appunto il riscatto.

Come spiega La Gazzetta dello Sport non è però esclusa la cessione del giocatore. Il club ferrarese, di fronte ad un’offerta irrinunciabile, potrebbe lasciar partire l’attaccante. Per lasciarlo andare, la società guidata la Colombarini richiederebbe molto più dei 15 milioni spesi per prestito r riscatto.