Petrachi Toro, l’ultimo sgarbo a Cairo: sparita la banca dati dello scouting

Petrachi Toro, l’ultimo sgarbo a Cairo dopo il burrascoso addio al club granata: sparita la banca dati dello scouting

Si tinge di giallo – ulteriormente, verrebbe da dire – il burrascoso addio di Petrachi al Torino. A margine di un lungo tira e molla col presidente Cairo, dopo 10 anni di lavoro a stretto contatto, che l’ha liberato in favore della Roma soltanto dopo aver ricevuto – in una sorta di conguaglio – due giovani della Primavera giallorossa.

Ora però, secondo quanto riporta Tuttosport, il club granata avrebbe scoperto di non essere più in possesso del prezioso database contenente i risultati degli ultimi dieci anni di scouting sui campi, tra profili schedati e statistiche archiviate. La correlazione con l’addio di Petrachi non è certificabile, naturalmente, ma a in casa granata è sorto più di un dubbio…