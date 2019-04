Il Milan può contare sulla coppia Piatek-Cutrone anche nella sfida contro la Juventus. I due insieme hanno funzionato con l’Udinese

Rino Gattuso ha cambiato modulo contro l’Udinese, tentando il 4-3-1-2, un modulo che ha destato delle perplessità ma che ha dato una grande chance a Patrick Cutrone. L’attaccante del Milan, prezioso nella prima parte della stagione, non ha mai trovato la via del gol da quando l’attaccante polacco ha preso il posto di Higuain ma nella gara contro i friulani guidati da Igor Tudor ha dimostrato di poter giocare in coppia con l’ex Genoa. Piatek-Cutrone: la coppia funziona? Patrick si è messo al servizio della squadra e anche al servizio di Cutrone. Nei primi minuti però è accaduto il contrario con il pistolero autore di due grandi passaggi per l’italiano che ha mancato l’appuntamento con il gol per pochi centimetri.

Milan-Udinese ha certificato la mini-crisi dei rossoneri, ma la nota positiva sicuramente è da ricercare nell’esperimento riuscito, quello del doble pivote: Cutrone e Piatek, per la prima volta insieme dal primo minuto) hanno funzionato. Gli esterni del Milan in questo momento storico della stagione stanno facendo fatica e Gattuso ora deve avere più coraggio. Contro la Juventus il tecnico, orfano di Paquetà, potrebbe puntare su Suso nelle vesti di trequartista alle spalle di Cutrone e Piatek. Piatek e Cutrone si sono divisi abbastanza bene le zone di campo, con il giovane italiano a spaziare sulle fasce. L’esperimento è piaciuto ed è riuscito. Ora Gattuso deve avere coraggio e deve continuare su questa scia!