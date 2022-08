Pinamonti, è braccio di ferro tra Atalanta e Sassuolo

Sfida tra Atalanta e Sassuolo per Pinamonti, conteso dalle due squadre: l’Inter aspetta il rilancio degli emiliani

Il Sassuolo vorrebbe provare il sorpasso sull’Atalanta, al momento in vantaggio, per Pinamonti in caso di cessione di Raspadori, nel mirino di Juventus e Napoli.

La Dea vuole definire l’operazione con l’Inter nel corso di questa settimana già questa settimana e regalare l’attaccante a Gasperini, ma deve fare attenzione al club emiliano, pronto a rilanciare. A riportarlo è Sky Sport.