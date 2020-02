Stefano Pioli ha spiegato in conferenza stampa il caso Musacchio: il difensore non è entrato in campo per un problema al polpaccio

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Torino. Queste le parole del tecnico rossonero sul caso Musacchio.

«Musacchio stava per entrare ma aveva un indurimento al polpaccio, speriamo niente di grave. Sicuramente non è contento ma aveva un problema e non poteva giocare».