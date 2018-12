Pioli viola di rabbia: «Ci manca un rigore. Servono coerenza e rispetto»

Stefano Pioli è arrabbiatissimo per il pareggio di Genova e si scaglia contro l’arbitraggio che ha negato un rigore ai viola

La Fiorentina è arrabbiatissima per l’arbitraggio della partita odierna contro il Genoa e Stefano Pioli non usa mezzi termini per esprimere la propria amarezza: «VAR? Credo ci voglia coerenza e rispetto, sono stati fischiati rigori per falli di mano molto meno evidenti di quello di oggi. Io non li darei, ma siccome ormai stanno punendo tutti i tocchi di mano allora dovevano farlo anche oggi con noi e concederci il tiro dal dischetto. La nostra classifica è questa e dobbiamo tenercela, ma non è quella che meritiamo. Abbiamo avuto tre-quattro occasioni limpide, è un peccato che le nostre prestazioni non siano valorizzate dai tre punti. La squadra deve continuare così, ha fatto comunque un’ottima partita».