Pirlo promuove Sarri: «Potrebbe essere l’uomo ideale»

Andrea Pirlo promuove Maurizio Sarri come allenatore della Juve: le parole dell’ex centrocampista sul futuro mister

Il futuro della panchina della Juve è tutto da scrivere. Di questo ha parlato Andrea Pirlo ai microfoni di Sky Sport.

«Credo che la società abbia in mente un allenatore che voglia cambiare con il passato. Se si vuole cambiare bisogna cambiare davvero, altrimenti era meglio tenersi un allenatore come Allegri che era solido e vincente. Sarri, come dicono i giornali, potrebbe essere l’uomo ideale, ma bisogna fare i conti con il Chelsea» ha dichiarato l’ex centrocampista.