Pirlo: «Siamo la Juventus. Dobbiamo vincere contro l’Inter»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Sassuolo.

NON VINCERE PER FORZA CON L’INTER – «Siamo la Juventus, abbiamo la pressione di vincere tutte le partite. Non ci deve importare la classifica: dobbiamo concentrarci su noi stessi perché ogni partita è una finale. Poi vedremo dove saremo arrivati».

CLASSIFICA – «L’importante è guardare a noi stessi. Vincere questa sera era importante perché altrimenti non sarebbe servito a nulla quanto fatto a San Siro. È stata una partita sofferta: ci servivano voglia e carattere per ottenere i tre punti».

INFORTUNATI – «Trauma contusivo per Dybala. Gli è rimasto un po’ sotto il ginocchio, ha avuto un po’ di fastidio. Valuteremo nei prossimi giorni. McKennie aveva già un problema ieri, ha risentito qualcosa sul colpo di tacco».