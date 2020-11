Pirlo: «Soddisfatto della voglia di vincere. Mai facile dopo le nazionali» – VIDEO

Andrea Pirlo ha parlato dopo la vittoria della Juventus contro il Cagliari

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari.

«Sono soddisfatto per l’atteggiamento, per la voglia di raggiungere questa vittoria dal primo minuto fino alla fine della partita. Siamo entrati con una voglia importante. Avevamo bisogno di dare continuità dopo la buona partita giocata a Roma, soprattutto per i ragazzi era importante tornare a vincere. Non è mai facile quando si viene dalla sosta per le Nazionali, in tanti hanno viaggiato e tanti sono arrivati ieri».