Pistocchi bacchetta il Napoli per i mancati complimenti a Sarri – FOTO

Pistocchi sui social bacchetta il Napoli per non aver fatto i complimenti a Sarri dopo il raggiungimento della finale di Europa League – FOTO

Maurizio Pistocchi è sempre un vulcano sui social. Questa volta però non c’entra la Juventus. Il noto giornalista sportivo ha infatti preso di mira il Napoli, colpevole di non essersi complimentato con il suo ex allenatore, Maurizio Sarri, per il raggiungimento della finale di Europa League con il Chelsea.

Pistocchi giudica questo comportamento come sintomo di mancanza di classe da parte della società partenopea. Il giornalista sportivo è un estimatore profondo del gioco espresso dalle squadre di Maurizio Sarri, più volte accostato da lui ad Arrigo Sacchi.