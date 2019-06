Pjanic fa gli auguri a Manolas. Segnali di mercato?

Miralem Pjanic ha scritto un messaggio d’auguri al suo ex compagno di squadra Kostas Manolas. Le parole del bosniaco

«Tanti auguri fratello mio. La palla la vedi Mai comunque, non me la prendi»: questo il messaggio d’auguri scritto nelle storie di Instagram da Miralem Pjanic al suo ex compagno di squadra Kostas Manolas.

Il difensore greco, nel mirino della Juventus e del Milan, potrebbe lasciare il club giallorosso. Pjanic e Manolas giocheranno di nuovi insieme? Chi lo sa. Intanto Miralem fa gli auguri al suo ex compagno di squadra…