Il Psg piomba su Pjanic. Il club parigino avrebbe offerto 70 milioni di euro alla Juventus per il bosniaco: i dettagli

Miralem Pjanic può lasciare la Juventus a fine stagione. Il centrocampista bianconero, che ha firmato un singolare rinnovo del contratto a inizio stagione (prolungamento fino al 2023 ma aumento dell’ingaggio a 6,5 milioni solo a partire dalla prossima estate) potrebbe andare via. La Juve non lo considera incedibile ed è pronta a valutare offerte, anche in virtù di un possibile cambio modulo, con Allegri che ha chiesto un regista (attenzione a Ruben Neves) ed è pronto a passare al 4-3-1-2 con Ramsey trequartista.

Miralem Pjanic potrebbe andare via e secondo Il Corriere dello Sport al momento sembrano esserci due piste percorribili: una porta al Real Madrid di Zidane, l’altra al Psg (con il Manchester City sullo sfondo). Il club parigino avrebbe già deciso di passare all’attacco, presentando un’offerta da 70 milioni di euro per il centrocampista bosniaco. La Juve chiede almeno 10 milioni di euro in più per iniziare a trattare ma vorrebbe incassare 100 milioni di euro per reinvestire il denaro nell’acquisto di Paul Pogba. C’è fermento intorno al regista della Juve: le grandi manovre per strappare il regista ai campioni d’Italia stanno prendendo quota.