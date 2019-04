Juventus, parla Pjanic: «Scudetto prima possibile, vogliamo pensare alla Champions»

Il bosniaco commenta il caso Kean: «Sia Moise che Matuidi sono dispiaciuti. Chi ha il potere deve intervenire per fermare tutto ciò»

Miralem Pjanic ha commentato a Sky Sport la partita vinta dalla Juventus contro il Cagliari: «Oggi era una partita fondamentale per tutti noi per provare a chiudere il discorso scudetto il prima possibile. Vogliamo vincerlo per poi concentrarci sulla Champions League, il principale obiettivo che ci siamo prefissati ad inizio stagione. Vogliamo arrivare fino in fondo. È stata una grandissima partita. Complimenti alla società, nonostante le assenza avevamo comunque una grande squadra in campo».

Pjanic prosegue: «Kean e Matuidi sono dispiaciuti. È triste perché è il secondo anno di fila che una cosa simile succede a Blaise. Spero che tutto ciò avrà una fine. Chi ha il potere deve prendere una decisione per eliminare il problema del razzismo».

Il centrocampista della Juventus conclude: «Palleggiando da dietro e senza buttare la palla riesco a far giocare bene tutti. Questo sarà importante soprattutto in Champions, lì la tecnica conta molto. Basta guardare le partite contro l’Atletico Madrid e il Manchester United. In Europa giochiamo spesso bene».