Plizzari: «Sono cresciuto pur non giocando. Il Milan punta su di me»

Plizzari, protagonista assoluto nel Mondiale Under 20, ha parlato della competizione e della stagione vissuta al Milan

Nonostante non abbia mai giocato in stagione, Plizzari è protagonista con l’Under 20 del Mondiale. Il giovane portiere si è raccontato ai microfoni del Corriere dello Sport.

MONDIALE UNDER 20 – «Se al Mondiale stiamo scrivendo la storia è perché ognuno di noi aggiunge un pezzo al racconto. Sono piccole parti, tutte determinanti. Io ho fatto soltanto il mio dovere. Sto giocando bene, ma io non vinco le partite da solo e non è merito mio se siamo tra le migliori 8 al mondo. Per un portiere ogni parata ha qualcosa di speciale. Ma quella contro l’Ecuador su rigore ha acceso un fuoco dentro di me. Non lo so spiegare, quell’emozione mi ha dato una carica enorme».

MILAN – «Quest’anno non ho mai giocato e ho sofferto. Mi sarebbe piaciuto andare in prestito, ma non è accaduto e quindi ho capito che dovevo lavorare più degli altri per stare su certi livelli. Il Mondiale è una vetrina, ma l’ho conquistato dopo tanti sacrifici. I preparatori Fiori e Ragno mi danno continuamente consigli, un po’ come Donnarumma che è un grandissimo amico. La stagione che si è appena conclusa è stata utile per farmi crescere anche da un punto di vista emotivo. Oggi mi sento più forte pur avendo visto pochissimo il campo. Lo dico con sincerità, non so cosa accadrà nel futuro e Donnarumma resta un numero uno assoluto. So soltanto che il Milan punta molto su di me e che sarebbe un sogno ripercorrere le sue gesta, sia in rossonero che in azzurro».