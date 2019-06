Il tecnico Sandro Pochesci ha parlato di Igli Tare, che è finito nel mirino del Milan. Le sue parole sull’eventualità

Sandro Pochesci, tecnico della Ternana, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dell’offerta del Milan per Igli Tare, che potrebbe lasciare la Lazio.

«Tare deve tutto a Lotito, altrimenti non avrebbe fatto nulla in Italia. Ma cosa vuole fare in futuro? Se è questo quello che vuole fare, deve andare al Milan e far vedere quanto è forte» ha dichiarato l’allenatore.