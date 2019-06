Pochettino: «Orgoglioso della mia squadra. Futuro? È chiaro per tutti»

Dopo la sconfitta in finale di Champions contro il Liverpool, Pochettino ha parlato così della gara e del futuro

Maurizio Pochettino è intervenuto in conferenza stampa dopo aver perso la finale di Champions contro il Liverpool. Le parole del tecnico sulla gara e sul futuro.

SCONFITTA – «Siamo dispiaciuti ma sono orgoglioso dei miei ragazzi, dei tifosi. Mi diapiace, ma non abbiamo potuto far bene nell’ultima gara della stagione. In gare così conta vincere. Abbiamo dominato la gara ma loro sono stati più cinici».

FUTURO – «Non è il momento di parlare troppo. Potete interpretare le cose in modi diversi. Dopo cinque anni al Tottenham il progetto è chiaro per tutti. Adesso dobbiamo stare calmi senza parlare troppo, ci sarà tempo per farlo».