Pochettino, testa alla Champions con vista sul futuro: «Dopo parleremo»

Pochettino si prepara a vivere la finale di Champions League e rimanda i discorsi sul suo futuro: «Ci sarà tempo per parlare»

Lo spettacolare cammino europeo del Tottenham ha inevitabilmente portato gli occhi di tante piazze internazionali su Mauricio Pochettino. L’allenatore ha di fronte a sé la settimana più importante da quando è seduto in una panchina, ovvero la settimana che lo porterà alla finale di Champions League. La sfida col Liverpool, in un derby tutto inglese, potrebbe essere il tripudio definitivo di un’immensa cavalcata.

«Possiamo fare la storia e regalare ai nostri tifosi la migliore delle gioie. Essere in finale di Champions è un risultato incredibile per questo club», rimarca nel media day del Tottenham. E come dargli torto. Dopo la partita ci sarà tempo per parlare di futuro, ed è palese come il risultato di sabato possa influire nelle sue scelte. Non è tempo di destabilizzare l’ambiente, dice lui: «Le voci sono voci e rimangono lì, dopo la finale vedremo». Aspetteremo trepidanti.